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السبت، 30-04-2022 12:41 م

مصر تحدد موعد صلاة العيد في عموم البلاد

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الوكيل الإخباري-حدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك بعد غد الاثنين، حيث ستكون في القاهرة في الساعة الخامسة و36 دقيقة والجيزة فى الساعة الخامسة و37 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في الساعة الخامسة و40 دقيقة، وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد. 

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وأشار المعهد - في بيان أصدره اليوم - إلى أن طابا أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة الخامسة و23 دقيقة، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و58 دقيقة.


وأوضح أن صلاة عيد الفطر المبارك سيحل موعدها في بورسعيد والطور والغردقة في الساعة الخامسة و30 دقيقة، فيما تكون في السويس والإسماعيلية الساعة الخامسة و31 دقيقة، وفي العريش الساعة الخامسة و25 دقيقة.

وأضاف أن سكان مدينة سانت كاترين سيؤدون الصلاة في الساعة الخامسة و28 دقيقة، وشرم الشيخ الساعة الخامسة و27 دقيقة، ودمنهور وبني سويف وأسوان الساعة الخامسة و38 دقيقة.

وكشفت حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في طنطا وبنها وكفر الشيخ وقنا في الساعة الخامسة و36 دقيقة، وفي المنصورة الساعة الخامسة و34 دقيقة، والزقازيق في الخامسة و35 دقيقة وشبين الكوم الساعة الخامسة و37 دقيقة.

وذكرت الحسابات أن موعد صلاة عيد الفطر في الفيوم الساعة الخامسة و39 دقيقة، والمنيا وأسيوط الساعة الخامسة و41 دقيقة، وفي سوهاج الساعة الخامسة و40 دقيقة، وأسوان الساعة الخامسة و38 دقيقة، وأبوسمبل في الخامسة و46 دقيقة. 

وحددت الحسابات صلاة عيد الفطر المبارك في مرسى مطروح في الخامسة و50 دقيقة، والخارجة في الساعة الخامسة و47 دقيقة، دمياط الساعة الخامسة و32 دقيقة، نوبيع الساعة الخامسة و24 دقيقة، وحلايب الساعة الخامسة و26 دقيقة، وشلاتين في الخامسة و29 دقيقة.

اليوم السابع

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