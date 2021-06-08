مصر تحذر من عدم استقرار جوي الفترة المقبلة

الوكيل الإخباري- حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من حالة الطقس وحدوث تغيرات مفاجئة خلال الفترة المقبلة.



وأكدت الهيئة أنه "ابتداءا من اليوم الثلاثاء 8 يونيو وحتى الخميس الموافق 10 من الشهر ذاته وجود اضطرابات بالملاحة البحرية، إضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة على كل الأنحاء خلال هذه الفترة".

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