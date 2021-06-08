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الثلاثاء، 08-06-2021 04:18 م

مصر تحذر من عدم استقرار جوي الفترة المقبلة

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الوكيل الإخباري- حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من حالة الطقس وحدوث تغيرات مفاجئة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الهيئة أنه "ابتداءا من اليوم الثلاثاء 8 يونيو وحتى الخميس الموافق 10 من الشهر ذاته وجود اضطرابات بالملاحة البحرية، إضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة على كل الأنحاء خلال هذه الفترة".

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وتوقعت هيئة الأرصاد وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد في أثناء النهار، فيما يسود ليلاً، طقس لطيف على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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