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السبت، 20-02-2021 12:59 م

نشاط واضح للرياح

مصر.. تحذيرات شديدة من حركة الجبهة الباردة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - كشفت هيئة الأرصاد المصرية، اليوم السبت، تفاصيل "حركة الجبهة الباردة"، التي أثرت على البلاد خلال الثلاث أيام الماضية وأدت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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وكشفت الأرصاد عن حالة من عدم الاستقرار منتصف الاسبوع المقبل يكون تأثيرها على شمال وشرق البلاد على وجه الخصوص، مضيفة أنه سيتم التنويه عنها تفصيليا حيال التأكد من ثبوت النماذج العددية.

ووفقا لجريدة "المصري اليوم" فإن "محطة أرصاد القاهرة سجلت 12 درجة مئوية، الأربعاء الماضي، وتعتبر هذه أقل درجة حرارة عظمى سجلت خلال فصل الشتاء حتى الآن".


وأضافت أن "نشاط الرياح المصاحب للجهة الهوائية أدى إلى مزيد من الإحساس ببرودة الطقس"، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستستمر خلال الفترة القادمة حول معدلاتها دون ارتفاع يذكر حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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