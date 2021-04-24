مصر.. تحذيرات من ارتفاع حاد في درجات الحرارة بالبلاد

الوكيل الإخباري - ناشدت هيئة الأرصاد الجوية في مصر المواطنين توخي الحذر غدا الأحد وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وأوصت بالإكثار من شرب السوائل خلال فترة السحور.



وأشارت إلى أنه بعد حالة الاستقرار بحرارة الجو التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، تشهد البلاد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة، حيث تصبح الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء وتصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 36 درجة .

وكشفت الهيئة عن ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة لمدة يوم واحد، حيث سترتفع درجة الحرارة بشكل مؤقت بسبب مرور منخفض حراري على مناطق غربي البلاد تجلب معها كتلة جنوبية حارة.

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وتابعت: "ستنشط الرياح على مناطق غربي البلاد مثيرة للرمال والأتربة وتنخفض الرؤية الأفقية على القاهرة وشمال الصعيد ، بسبب الشوائب العالقة نهارا وسرعان ما تتقدم الجبهة الباردة في نهاية اليوم وتنخفض معها الحرارة".



وقالت: "يظل الطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما لا تزال درجات الحرارة منخفضة نسبيا ليلا وفي الصباح الباكر".

المصدر : روسيا اليوم