الثلاثاء 05-04-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع عدد الشركات المُسجلة العام الحالي في المملكة 3%

انطلاق مهرجان ليالي رمضان في إربد

منصة عبر الإنترنت تعلّم الأطفال مجانا صنع إلكترونيات مستدامة‎

حكم القراءة عن المصحف في الصلاة المفروضة

بورصات الخليج تفتح على ارتفاع مع انتعاش المعنويات العالمية

الأرصاد: أجواء حارة نهاراً وغبار خلال ساعات المساء - تفاصيل

الأردن و6 دول عربية تسعى لحلّ الأزمة في أوكرانيا

الاحصاءات: ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم وبيض المائدة في الربع الرابع الماضي

المرصد العمالي: منشآت ألغت الاستراحة وأخرى خفضت الأجور في رمضان

سقوف سعرية للبندورة والخيار والكوسا والزهرة والباذنجان - أسعار

الثلاثاء، 05-04-2022 02:43 م

مصر .. تحذيرات من تعرض البلاد لطقس شديد الحرارة

60ffe3f142360409ae1c4b53


الوكيل الإخباري-كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، منار غانم، إن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء تشهد زيادة ملحوظة تتراوح ما بين 7 إلى 8 درجات مئوية فوق المعدل، على القاهرة الكبرى.

اضافة اعلان

 

وتابعت منار أنه من المتوقع أن يسود الثلاثاء الموافق 5 أبريل، طقس شديد الحرارة نهارا على أنحاء الجمهورية كافة، يكون معتدلا ليلا.


وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن البلاد تتأثر برياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية، تعمل على رفع درجات الحرارة، بالتزامن مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. 


وأكدت الدكتورة منار غانم أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على مصر من المتوقع أن يستمر لنحو 72 ساعة أخرى اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل الموافق 7 أبريل الجاري. 


وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 38 إلى 39 درجة خلال ساعات النهار، بينما تتراوح ليلا ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية. 


من جانبها أكدت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا، ليسود معها طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون طقس معتدلا ليلًا على أنحاء مصر كافة.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_8aae42476c38d05771b9110392b7dd1a

العراق: اليونيسيف تحصي مئات الاطفال الضحايا جراء التفجيرات

nxNDNyTVyhSqAgoole0hwUqRdqxb3fbT8K73VM7P

قذيفة أوكرانية تصيب صهريجا بحمض الهيدروكلوريك

19_2022-637809162478772148-877

استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية

DgoqS0MWAAc0ypX

سلطنة عُمان .. وفاة 3 معلمات مصريات بحادث مروع

640

الإمارات تصدر قراراً هاماً يتعلق بالمقيمين

188896

حكومة الكويت تقدم استقالتها إلى ولي العهد

أخبار متعلقة
istock-522735736-40826-1

دولة عربية توضح حول وجود مادة مخدرة في احدى انواع الشوكلاتة

e

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

مصر

مصر.. واقعة مؤسفة بسبب الأسعار المخفضة

61efa2bd4236045a737aba88

مصر.. الكشف عن موعد انتهاء موجة البرد الشديد في البلاد

الطقس-السيء-مرض-الجيوب-الأنفية-1646582974-0

مصر.. تحذيرات بعد عاصفة ترابية شديدة

229801-5

مصر .. إغلاق أحد شوارع النيل والمرور يحدد البديل