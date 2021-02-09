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الثلاثاء، 09-02-2021 04:23 م

طقس غير مستقر

مصر.. تحذير للمواطنين من الانخداع بسبب درجات الحرارة

مصر
توضيحية


الوكيل الإخباري - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، المواطنين من الإنخداع في درجات الحرارة، حيث تشهد البلاد طقسا غير مستقر.

وأوضحت أن البلاد ستشهد من يوم السبت المقبل، انخفاضا فى درجات الحرارة بحوالي 4-5 درجات، ليسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.
 وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم تخفيف الملابس وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع.

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وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد مع يوم السبت المقبل، استمرار تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


ويشهد اليوم الثلاثاء ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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