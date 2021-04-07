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الأربعاء، 07-04-2021 07:29 م

مصر تتأثر باندفاع تيار هوائي بارد

مصر.. تحذير من الطقس خلال الأيام القادمة

ار
توضيحية


الوكيل الإخباري - حذر خبراء الأرصاد في مصر، من تيار أوروبي بارد، سيضرب البلاد في نهاية الأسبوع، رغم حرارة الجو التي تجتاح البلاد حاليا.

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وقال خبراء الأرصاد، إن مصر تتأثر باندفاع تيار هوائي بارد يشمل أوروبا ويصل إلى مناطق من شمال إفريقيا في نهاية الأسبوع الجاري.


وأضاف الخبراء أن مصر سوف تتأثر بالموجة الباردة، وبعد أن شهدت البلاد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة ستعاود الحرارة انخفاضها مرة أخرى في نهاية الأسبوع.
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية ، المواطنين بعدم الانخداع في التغير السريع لدرجة الحرارة.


ويسود في مصر، اليوم الأربعاء، طقس حار على الوجة البحري والقاهرة وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، ولطيف على السواحل الغربية.

 

ويتوقع الخبراء أن يكون الطقس، ليلا، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على باقي الأنحاء.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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