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الجمعة، 17-12-2021 01:41 م

مصر.. تحذير من موجة تضرب البلاد خلال ساعات

مصر ٢


الوكيل الإخباري - حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، من موجة شديدة ستضرب البلاد خلال ساعات مع تكاثر السحب التي يصاحبها سقوط أمطار.

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وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول طقس اليوم الجمعة، أشارت إلى استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا تكون متفاوتة الشدة وعلى فترات متقطعة خلال اليوم.


وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قالت إن طقس اليوم والساعات القادمة، على البلاد حتى غدا السبت، سوف يشهد سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد، ما بين الخفيفة والمتوسطة يصاحبها نشاط للرياح أيضا على عدة مناطق.


وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم، يكون مائلا للبرودة نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس باردا في أول الليل شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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