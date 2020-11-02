مصر تدعو لاتفاق قانوني لتشغيل سد النهضة

الوكيل الاخباري - أبدت مصر خلال المحادثات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي، امس الأحد، تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

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وقالت وزارة الري المصرية في بيان: "تناولت الوفود من الدول الثلاث طرح رؤيتهم لآلية استكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة، وأكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية".

المصدر - سبوتنك



