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الأحد، 27-02-2022 10:52 م

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

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الوكيل الاخباري - دعت جمهورية مصر العربية، لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا.

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وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات المتلاحقة بالأوضاع في أوكرانيا.


وشددت الخارجية المصرية على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي.


 




 

 


 

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