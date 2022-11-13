الأحد 13-11-2022
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الأحد، 13-11-2022 08:03 م

مصر تدين بأشد العبارات تفجير اسطنبول

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الوكيل الاخباري - دان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة اسطنبول التركية اليوم الأحد، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

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وأعرب السفير أبو زيد عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية لذوي الضحايا والشعب التركي الصديق والجمهورية التركية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد فى هذا الإطار، على موقف مصر الثابت الذي يرفض كافة أشكال العنف والإرهاب، مهما كانت مسبباته.

ودعا جميع دول العالم إلى التضامن في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة وتجفيف منابع دعمها ماديا أو فكريا أو بأي شكل من الأشكال.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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