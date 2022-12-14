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الأربعاء، 14-12-2022 01:42 م

مصر ترد على أنباء إنشاء مدينة ترفيهية بمليارات الدولارات

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الوكيل الإخباري - رد المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر، خالد الحسيني، على أنباء قيام الشركة بتنفيذ مدينة ترفيهية بمليارات الدولارات.

وأضاف أن كل ما يتردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة، مؤكدا أن الشركة مستمرة في البناء والتعمير وإقامة مشروعات عمرانية تتسم بالجودة وتليق بالمواطن المصري وتحقيق التنمية المنشودة للدولة.

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وكانت بعض المواقع وصفحات فيسبوك تداولت خلال الساعات الماضية أخبار حول قيام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بإقامة مدينة ترفيهية على أراضيها باستثمارات تبلغ 2.5 مليار دولار.

 

RT

 




 

 


 

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