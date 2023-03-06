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الإثنين، 06-03-2023 03:48 م

مصر ترد على أنباء منع فئة من مواطنيها من السفر لأداء فريضة الحج في السعودية

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الوكيل الإخباري- ردت الحكومة المصرية على انتشار أنباء بشأن إصدار قرار بمنع فئة من المواطنين المصريين من السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

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وأوضح بيان صادر عن الحكومة المصرية: "انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن".

وأوضحت أن الحالات المرضية التي ينطبق عليها شروط المنع من السفر لأداء مناسك الحج هم (مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، مرضى التليف الرئوي، حالات السمنة المفرطة المرضية التي تمنع صاحبها من الحركة والسفر، الحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب، والأوعية الدموية، والتليف الكلوي، والأورام، الحوامل وخاصة في أشهر الحمل الأولى أو الأخيرة، المصابون بالزهايمر، والمرضى النفسيين طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة)، مناشدةً الأشخاص عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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