مصر ترسل طائرتين عسكريتين للسودان

الوكيل الإخباري - أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية في مصر، متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بالسودان، محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية.



وتشمل المساعدات كميات كبيرة من المواد الغذائية والأغطية، مقدمة من وزارة الدفاع، وجمعية الهلال الأحمر المصرية، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين، وذلك في ثاني رحلات الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية، التي تقدم للشعب السوداني.





يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم للسودانيين، لمجابهة كل المحن والأزمات التي يتعرضون لها.



فيما أشاد المسؤولون السودانيون بتلك المساعدات، التي تعزز علاقات التأخي بين الشعبين الشقيقين، مؤكدين تقديرهم الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبا، وأن تلك الوقفات الإنسانية، تمثل مكانة كبيرة في وجدان الشعب السوداني، ما يسهم في تعميق العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والسودان.

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