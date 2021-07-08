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الخميس، 08-07-2021 01:16 م

مصر ترسل 4 طائرات عسكرية إلى السودان بأمر من السيسي

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الوكيل الإخباري- أعلنت القوات المسلحة المصرية، إرسال 4 طائرات عسكرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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أقلعت 4 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.


وأعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدا على أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة السوداني.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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