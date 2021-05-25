مصر ترفض تجنيس فلسطينيين وتكشف الأسباب

الوكيل الإخباري - نشرت الجريدة الرسمية في مصر اليوم الثلاثاء، قرارات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري، حول رفض طلب فلسطينيين الحصول على الجنسية المصرية.



وصدر قرار رقم 589 لسنة 2021، برفض طلب الفلسطيني محمود عبدالله محمد بريك مواليد القاهرة في 25/12/1970 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته لنص المادة الثالثة /2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.

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كما صدر قرار رقم 590 لسنة 2021 برفض طلب سلمان يوسف سلمان المكحل (فلسطيني الجنسية) مواليد الجيزة في 17/10/1972 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.

المصدر : روسيا اليوم