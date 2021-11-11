مصر ترفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة

الوكيل الإخباري - دعت وزارة التنمية في مصر، المحافظين إلى رفع درجة الاستعداد واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة موسم السيول والأمطار الغزيرة.

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وطالب وزير التنمية المصرية، محمود شعراوي، المحافظين باستمرار رفع درجة الاستعداد واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة موسم السيول والأمطار الغزيرة التي ستشهدها بعض المحافظات.



ودعا إلى التنسيق بين المحافظات والجهات المعنية للتأكد من توافر مختلف المعدات والأدوات اللازمة للتعامل السريع مع تلك الأحداث وتحديد أماكن تمركزها وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة، مع إعداد خريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر لتلك المخاطر.

روسيا اليوم