مصر ترفع حالة الاستنفار القصوى استعدادا لموسم الأمطار

الوكيل الإخباري - وجه وزير الري المصري محمد عبد العاطي برفع حالة الاستنفار القصوى بجميع جهات الوزارة استعدادا لموسم الأمطار والسيول.

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وأكد الوزير المصري على "ضرورة المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري".



وشدد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكل إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية، مع مواصلة التصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجميع المنتفعين.



واستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، موجها بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بجميع المحافظات، مع مراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات، الأمر الذي يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية.

روسيا اليوم