الأربعاء 23-06-2021
الوكيل الاخباري

التربية : امتحان التوجيهي سيكون في متناول يد الطالب الدارس للمادة

الملك يوجه رسالة لطلبة التوجيهي

عوجان : التعليم الالكتروني لن يكون بديلا عن التعليم الوجاهي

البلبيسي : لم يتم وقف استعمال أي مطعوم

ولي العهد: ضرورة إعادة النظر في آليات تنفيذ برامج سلطة العقبة التي شابها أخطاء في السنوات الأخيرة - فيديو

الكرك:أطلاق حملة لمكافحة حرائق الأعشاب والغابات

البلبيسي : الأردن يدرس إعطاء جرعتي لقاح كورونا مختلفتين

وزير النقل: إعفاءات من بعض الرسوم الخاصة بهيئة النقل البري قريبا

مجلس التدريب المهني يبحث خطة المؤسسة وتطوير معاهدها

قطر: وفاتان و67 اصابة بفيروس كورونا

الأربعاء، 23-06-2021 09:16 م

مصر تستعد لإطلاق أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وإفريقيا

ملفت


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة المصرية ، هالة زايد أن بلادها تواصل تجهيز مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات سيكون الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا.

اضافة اعلان

 

واستعرضت زايد خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري إعداد مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا"، بمدينة 6 أكتوبر لتصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وإفريقيا، مزودة بخطوط إنتاج جديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت 17 مليون دولار تقريبا، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات.


وأكدت أن مصر بذلك ستصبح في مصافِ الدول الرائدة في هذا المجال، باعتراف منظمة الصحة العالمية بجاهزية خطوط الإنتاج بالمصانع وفقاً للمعايير الدولية.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
دمرنا

السعودية : تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

النيابة

مصر.. تفاصيل جديدة حول ' حادث قطار الإسكندرية '

سي

السيسي يعين سفيرا جديدا لمصر في إثيوبيا

1397110510395653516447574

بدء الحوار بين موسكو وواشنطن حول الأمن السيبراني

60d3222f4236047b737a5ddf

مقاتلة روسية تواكب طائرة استطلاع فوق بحر أوخوتسك

ميليشيات-بطرابلس

أمريكا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

أخبار متعلقة
60bca81b4c59b727f90c3e99

توقيع اتفاقية تعاون روسية مصرية في مجال الكهرباء

جاج

ما هي حقيقة ظهور بؤر جديدة من إنفلونزا الطيور في مصر؟

26-1

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذ تدريبا عابرا في البحر المتوسط

ق2

مأساة جديدة.. جرحى في حادث قطار بمصر اليوم السبت -صور

م

مصر.. الأرصاد تصدر إنذارا جويا

تنت

مصر .. الكشف عن سبب مشاجرة بين عائلتين أودت بـ17 شخصا