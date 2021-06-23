مصر تستعد لإطلاق أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وإفريقيا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة المصرية ، هالة زايد أن بلادها تواصل تجهيز مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات سيكون الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا.



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واستعرضت زايد خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري إعداد مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا"، بمدينة 6 أكتوبر لتصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وإفريقيا، مزودة بخطوط إنتاج جديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت 17 مليون دولار تقريبا، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات.



وأكدت أن مصر بذلك ستصبح في مصافِ الدول الرائدة في هذا المجال، باعتراف منظمة الصحة العالمية بجاهزية خطوط الإنتاج بالمصانع وفقاً للمعايير الدولية.

المصدر : روسيا اليوم