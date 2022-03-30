الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 04:20 م

مصر تستعد لإنشاء مدينة جديدة .. وتعلن عن اسمها

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الوكيل الإخباري-وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخصيص أراض مملوكة للدولة، لإقامة مدينة جرجا الجديدة.

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وتضمنت موافقة المجلس، تخصيص مساحة 10296.84 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم "مدينة جرجا الجديدة".


كما وافق الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 2.24 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الباويطي بالواحات البحرية، لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة مجموعة من الورش الحرفية والإنتاجية.

روسيا اليوم

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