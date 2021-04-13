الثلاثاء 13-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

عضو في لجنة الاوبئة يدعو لتشديد الاجراءات بالاردن

وزير الاوقاف يوضح حول صلاة الجمعة بالمساجد

انخفاض نسبة فحوصات كورونا الإيجابية في الأردن

تمديد فترة تقديم الاختبارات عبر درسك حتى 9 مساء

الملك يعزي الأمير تشارلز بوفاة الأمير فيليب

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني

سوريا : سعر جديد لدولار الحوالات

الدكتور نذير عبيدات يوجه رسالة للاردنيين

انخفاض إصابات كورونا في الاردن اليوم

رسالة هامة من وزارة التربية إلى اولياء امور الطلبة بشأن الامتحانات

الثلاثاء، 13-04-2021 02:23 م

مصر تستعد لتطبيق نظام جديد لفتح وغلق المحال التجارية

مصر


الوكيل الإخباري - تبدأ الأجهزة المحلية بالمحافظات في مصر، السبت المقبل، تطبيق قرارات جديدة خاصة بفتح وغلق المحال التجارية والمولات والورش والمقاهي والكافيهات.

اضافة اعلان

ويأتي القرار الجديد تطبيقا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.


وطبقا للإجراءات الجديدة فإنه "سيتم اعتبارا من 5 رمضان، مد مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والورش ساعة، وتستثنى من تلك المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محلات بيع الفواكه والخضروات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات".


وبحسب قرارات الحكومة، فإنه "اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل، ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة العاشرة مساء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة لتغلق الساعة الحادية عشرة مساء".


وستكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يوميًا، من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة لتُغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار "24 ساعة".


وستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
607587b44c59b7463d7d7d4d

تركيا تفرج عن الضباط المتقاعدين المعتقلين

خ

سوريا.. انفجار سيارة في ريف الحسكة

5b289c17118d6

معهد الفلك : هذا موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

1-99

الرئيس الإيراني يطلب دعم روسيا للحفاظ على الاتفاق النووي

قناة السويس

هيئة قناة السويس تعلن التحفظ رسميا على سفينة إيفرجيفن

6075534d4c59b77cde77e981

موسكو تحذر واشنطن وتطالبها بالابتعاد عن روسيا و القرم

أخبار متعلقة
605f04164c59b71d8a0ebb2e

السيسي يوجه بصرف مساعدات مالية لضحايا حادث القطارين

6059885f4c59b715e73b34f6

الصين تستدعي مبعوث الاتحاد الأوروبي احتجاجا على العقوبات

60586e7a4c59b702d8003a4d

مصر تشهد كوارث بسبب الطقس

6058315b4c59b772d81be639

خفر السواحل التركي ينقذ 22 طالب لجوء أبعدتهم اليونان

وفاة

وفاة أول وزير للبحث العلمي في مصر

44-63-1200x675-1200x675-1200x675

مصر ترد على التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن سد النهضة