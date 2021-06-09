مصر تستعد لحدث عسكري ضخم

الوكيل الإخباري- تستعد مصر لاستضافة معرض عسكري ضخم في شهر ديسمبر القادم، وهو معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "أيديكس 2021"، والذي ستعقد فعاليته في القاهرة.

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وسيشهد المعرض عرض جميع الصناعات العسكرية التي تقوم بإنتاجها وزارة الإنتاج الحربي والشركة العالمية للبصريات والصناعات البحرية والهيئة العربية للتصنيع، فضلا عن ورش الإنتاج بالقوات المسلحة كذلك منتجات الأفرع الرئيسية وإدارت القوات المسلحة المختلفة.



والمعرض فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية، وكذلك المنتجات الصناعية الدفاعية للدول العالمية والعربية والأفريقية، ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، كما أن المعرض هو تجمع إقليمي ودولي لعرض ومناقشة الأحداث المعاصرة وتبادل الرؤى والخبرات المختلفة.



ومعرض أيدكس هو فرصة ذهبية للتعرف على التكنولوجيات الراقية، كما أنه يتيح لأكبر عدد من الشركات والمهندسين بمصر الاطلاع على كل ما هو جديد فى عالم التسليح، حيث تقوم القوات المسلحة بشكل مستمر بإيفاد ضباط لحضور المعارض الدولية، وكذلك شركات الصناعات الدفاعية فى مختلف دول العالم، للاطلاع على الجديد ونقل الخبرات والتقنيات إلى مصانع القوات المسلحة، والشركات العاملة فى هذا المجال بمصر.



كما أن المعرض يتيح للصناع المصريين، عرض منتجاتهم أمام العالم، ليكون فرصة جيدة للتسويق، وكذلك إبرام الصفقات مع العارضين، الذين سيتعرفون على المنتج المصري، حيث أن ذلك سيعكس قوة مصر ومتانتها فى العلاقات مع مختلف دول العالم، كما أن المعرض فرصة جيدة للتعرف على المشاريع الاستثمارية والمشروعات القومية التي تقوم بها مصر، كما أنه رافد من روافد تنشيط السياحة المصرية.



المصدر: روسيااليوم