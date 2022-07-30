مصر تسجل اعتراضها بمجلس الامن على ملء سد النهضة بشكل احادي

الوكيل الإخباري - سجلت مصر اعتراضها على استمرار إثيوبيا بملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

اضافة اعلان



وأعلنت مصر في خطاب وجهه وزيرُ الخارجية المصري سامح شكري إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس، أن ذلك الإجراء يعدُّ مخالفةً صريحةً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015م، وانتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، التي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.



وأشار شكري إلى أن بلاده سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا أفشلت جميعَ الجهود والمساعي التي بُذلتْ من أجل حلِّ هذه الأزمة.

ودعا شكري مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس، الذي يلزمُ الدولَ الثلاثَ بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

بترا