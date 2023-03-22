الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

المواصفات والمقاييس تحذر من أحبال زينة رمضان

جمعية التمور: الإستهلاك المحلي من التمور في رمضان يزيد 40% ومتوفر في الاسواق 12 الف طن

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

خلال الأيام الأولى من رمضان .. أمطار غزيرة تشهدها المملكة

تمديد دوام أسواق الاستهلاكية المدنية

الزراعة تُطلق مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر

مصر تسجل زلزالا على أراضها

الأوقاف تعلن ترتيبات الحج للعام الحالي وتكاليف الرحلات

الأوقاف تجري قرعة لاختيار نحو ألف حاج

الأربعاء، 22-03-2023 11:22 ص

مصر تسجل زلزالا على أراضها

641ab2604c59b76d991eb947


الوكيل الإخباري- تعرضت مصر لهزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن مصر تعرضت لزلزال على عمق كيلو متر، في الساعة الواحدة و9 دقائق و3 ثوان.

وقالت الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن مركز الزلزال يقع في المنطقة 24.3863 درجة شمالا، 33.2318 درجة شرقا، بينما المكان: 19 كم أسوان، مصر، والمكان الرئيسي: 47 كم شمال شرق أسوان والعمق: 0.03 كيلو متر.

وفي وقت سابق، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن التنبؤ بالزلازل أمر مستحيل علميا ولا يوجد علاقة سببيه بين حركة الكواكب والزلازل على الأرض، والكواكب نفسها تحدث عليها زلازل، موضحا، أن الزلازل تحدث بكل مكان طوال الوقت سواء في مصر أو غيرها من الدول، لكن مصر ليست على حزام الزلازل.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان، أنه لم تنفجر أي براكين في البحر المتوسط، وشواطئ مصر لن تتعرض لأمواج تسونامي، مضيفا: الهزات الأرضية ليست كلها بسبب الزلازل، فهناك أسباب أخرى مثل الإنشاءات الضخمة وغيرها، ودور المعهد العلمي هو إصدار البيانات الرسمية عند حدوث زلزال فقط ونشر الوعي باستمرار عن ظاهرة الزلازل.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image641ab5917abc1

الخارجية الأمريكية تستدعي سفير تل أبيب بواشنطن

LYNXMPEJ2L050_L

تصريح من رئيس تيك توك حول أمن وحماية البيانات

641a9a2b4c59b734fd11dccf

لأول مرة.. لندن تضاء بمناسبة شهر رمضان

641a91834c59b716ce255563

جونسون يعترف بتضليل البرلمان البريطاني

641a963a4c59b71e37188b24

القوات الروسية تسقط 3 مسيرات فوق خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم

00000000000

مجلس الأمن يناقش قضية فلسطين اليوم

أخبار متعلقة
r

وفاة و16 مصابا جراء حادث قطار قليوب بمصر

6406fcb642360406eb2fd48a

غرق 6 مصريين في نهر النيل

2045884_0

السيسي يستقبل رئيس وزراء العراق في القاهرة

6401c2e14236047f08309c47

هزة أرضية جديدة في سوريا

مطرقه

حبس دكتورة جامعية 13 عاما في مصر

1073157272_0_151_1600_1051_1920x0_80_0_0_5096f6d99b3486573c7067eb3d4ebfc9

هزة أرضية جديدة في تركيا