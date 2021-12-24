الجمعة 24-12-2021
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الجمعة، 24-12-2021 09:39 ص

مصر تسجل 10 وفيات و 883 إصابة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - سجلت وزارة الصحة المصرية 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة يوم امس الخميس.

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وتشير الأرقام المسجلة إلى استقرار في الإصابات وتراجع في الوفيات، مقابل اليوم السابق الذي رصدت فيه 879 إصابة و43 وفاة.


وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 378843 من ضمنهم 314994 حالة تم شفاؤها، و21510 حالات وفاة".

روسيا اليوم

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