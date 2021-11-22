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الإثنين، 22-11-2021 07:59 م

مصر.. تسمم 30 طالبا في مدارس أسيوط

اسيوط


الوكيل الإخباري - تعرض 30 طالبا للتسمم في عدة مدارس بمحافظة أسيوط المصرية، ما استدعى المحافظ عصام سعد لاتخاذ إجراءات عاجلة.

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وتم الإبلاغ عن وجود 5 حالات إعياء بين طلبة مدرسة "أبي بكر الصديق الابتدائية" بالقوصية، وتم نقلهم في حالة إعياء إلى مستشفى القوصية المركزي.


وعلى الفور وجه سعد عمرو عبد العال، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، بالتوجه إلى المستشفى للاطمئنان على حالة الطلبة.


وقرر تشكيل لجنة عاجلة برئاسة سكرتير عام المحافظة، لفحص وعمل تقرير شامل عن تلك الواقعة بالإضافة إلى فحص الوجبات المدرسية التي يتم توريدها للمدارس بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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