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الإثنين، 07-12-2020 12:42 م

مصر تصدر شحنة كبيرة من الغاز

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الوكيل الإخباري- كشفت مصادر بقطاع البترول في مصر، عن تصدير 8 شحنات غاز مسال من مصنع إدكو للإسالة خلال شهر ديسمبر الجاري.

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وأضافت المصادر في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" المصرية أن حجم الشحنة الواحدة يبلغ حوالي 155 ألف متر مكعب، لافتة إلى أن تلك الشحنات شاملة بعض شحنات العقود طويلة الأجل وبعض الشحنات الفورية. 

وأشارت المصادر، إلى أنه تم الانتهاء من تصدير شحنتين من تلك الشحنات مع بداية الشهر الجاري وباقي الشحنات سيتم الانتهاء من تصديرها خلال هذا الشهر.

يذكر أنه خلال العام المالى 2018 / 2019 بلغت كمية الغاز المسال المصدر من مصانع الإسالة "مصنع إدكو" حوالي 172.8 بليون قدم 3 غاز طبيعي مكافئ للغاز المسال المصدر من خلال عدد 45 شحنة غاز مسال.


 




 

 


 

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