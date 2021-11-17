الأربعاء 17-11-2021
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الأربعاء، 17-11-2021 12:31 م

مصر تصدر قرارا بشأن 14 مواطنا طالبوا برد الجنسية

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الوكيل الإخباري-نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرارا صادرا من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصرية، بردّ الجنسية المصرية لـ14 شخصًا.

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وأصدَرت وزارة الداخلية المصرية القرار رقم 1995 لسنة 2021، الذي سمح لـ14 مواطنا برد الجنسية المصرية لهم.


وجاء في الجريدة الرسمية المصرية أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون القرار رقم 1995 لسنة 2021 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير المصري في مباشرة الاختصاص المقررة لوزير الداخلية المصري بموجب القانون رقم 26 بشأن الجنسية المصرية.

 

روسيا اليوم

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