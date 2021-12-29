مصر تضع شروطا صارمة على الراغبين في أداء العمرة

الوكيل الاخباري - قال مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي بوزارة الصحة في مصر، أيمن إمام، إن الوزارة وضعت مجموعة من الشروط والقواعد على المواطنين الراغبين في الذهاب إلى السعودية لأداء العمرة.



وأضاف إمام أن من شروط أداء العمرة خلال الفترة المقبلة، أن يكون المواطن حاصلا على الجرعة الثالثة التنشيطية، أو تكون الجرعة الثانية سارية المفعول ولم تمر عليها أكثر من 6 أشهر، وتكون من أحد اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية، والتي توفرها مصر للمواطنين في مختلف مراكز التطعيم.

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وتابع مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي بوزارة الصحة، أنه يجب أن يتمتع المواطنون الراغبون في أداء العمرة بلياقة صحية جيدة، وتكون لديهم القدرة على الذهاب لأداء مناسك العمرة، ولا يكونوا من مصابي الأمراض المزمنة، لأنهم أكثر عرضة للعدوى بفيروس كورونا.



وأضاف أنه لا توجد فئة عمرية معينة ممنوعة من الذهاب لأداء مناسك العمرة وفقا للشروط المعلنة، مشيرا إلى أن أداء العمرة متاح للمواطنين وفقا للقواعد التي تم ذكرها، وهناك تواصل مستمر مع المملكة العربية السعودية بشأن تحديث الضوابط أو وضع شروط جديدة متعلقة بالمواطنين الراغبين في أداء العمرة، وفقا للوضع الوبائي لفيروس كورونا وآخر التطورات الناتجة عنه.



وأوضح أنه عقب عودة المواطنين من أداء مناسك العمرة ستجرى مسحة "pcr" لهم للتأكد من سلامتهم وعدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا خلال فترة العمرة، مشيرا إلى أنه سيتم عزل أي مواطن يشتبه في إصابته بأعراض كورونا وسيخضع لبروتوكول العزل حتى تعافيه من الأعراض.



وشدد مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي بالوزارة، على أهمية الالتزام بكافة الضوابط والتدابير الوقائية التي يمكن أن تساعد في التخفيف من انتشار الفيروس أثناء السفر أو أداء مناسك العمرة، مشيرا إلى أنه من المقرر بدء توافد المواطنين لأداء مناسك العمرة بداية من شهر رجب المقبل.