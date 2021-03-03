مصر تطالب بخروج الاحتلال التركي من سوريا

الوكيل الإخباري - طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، بخروج القوات التركية من الأراضي السورية، واصفا تواجدها بـ"الاحتلال التركي".

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وأوضح وزير الخارجية المصري خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية، أن استيعاب المعارضة الوطنية السورية من شأنه تخفيف حدة النزاع لكي تخرج سوريا من الحرب المستمرة لبر الأمان.



وقال شكري إن الحل السياسي ينبغي أن يسير قدما بخروج جميع القوات الأجنبية من جميع الأراضي السورية، وفي مقدمتها الاحتلال التركي والعمل الدؤوب، من أجل دحض التنظيمات الإرهابية التي يمتد لهيبها ليحرق الأخضر واليابس بجميع أرجاء المنطقة.



المصدر : روسيا اليوم

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