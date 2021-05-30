مصر تطلب من الاحتلال تعليق عمليات الاغتيال ضد قادة حركة حماس

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلامية ، بأن رئيس المخابرات المصرية ، عباس كامل ، عرض مشروع صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

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وأشارت الوسائل الاعلامية ، إلى أن الاحتلال ربطت تخفيف الحصار عن قطاع غزة ، بإنجاز صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وكما أن الاحتلال رفضت تدخل إيران بشكل مباشر في الصراع في قطاع غزة ، لافتة في الوقت ذاته إلى أن جمهورية مصر العربية طلبت من الاحتلال إسرائيلي تعليق عمليات الاغتيال ضد قادة حركة حماس.

وعرض رئيس المخابرات المصرية ، اللواء عباس كامل ، مشروع هدنة بقطاع غزة ، وذلك بمراقبة دولية ، كذلك طلب من قوات الاحتلال وقف الاستيطان في مناطق الضفة الغربية.

المصدر - دنيا الوطن