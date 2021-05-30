الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري

نظام معدل لممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأشغال تباشر تطعيم موظفيها ضد كورونا

ارتفاع في نسبة فحوصات كورونا الايجابية بالاردن اليوم

التعليم العالي يحدد موعد تلقي لقاح كورونا للعاملين في الطفيلة التقنية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تحذير هام من الارصاد الجوية بشأن طقس الاثنين

وزير التربية يكشف تطورات عودة التعليم الوجاهي بالمدارس

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن موقوفين

روسيا: يجب تحقيق مناعة القطيع للتغلب على فيروس كورونا

الأحد، 30-05-2021 04:39 م

مصر تطلب من الاحتلال تعليق عمليات الاغتيال ضد قادة حركة حماس

161909556646683300


الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلامية ، بأن رئيس المخابرات المصرية ، عباس كامل ، عرض مشروع صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان
 

وأشارت الوسائل الاعلامية ، إلى أن الاحتلال ربطت تخفيف الحصار عن قطاع غزة ، بإنجاز صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

 

وكما أن الاحتلال رفضت تدخل إيران بشكل مباشر في الصراع في قطاع غزة ، لافتة في الوقت ذاته إلى أن جمهورية مصر العربية طلبت من الاحتلال إسرائيلي تعليق عمليات الاغتيال ضد قادة حركة حماس.

 

وعرض رئيس المخابرات المصرية ، اللواء عباس كامل ، مشروع هدنة بقطاع غزة ، وذلك بمراقبة دولية ، كذلك طلب من قوات الاحتلال وقف الاستيطان في مناطق الضفة الغربية.

 

المصدر - دنيا الوطن

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
حريق-سفينة-بحرية

شاهد .. النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من ٢٠٠ راكب في اندونيسيا

60b36db44c59b73a275e0217

إثيوبيا.. تجمع مناصر للحكومة ينتقد الولايات المتحدة

1350204645

جنود أمريكيون يستولون على مصنع بلغاري

158-050304-dead-wounded-shooting-american_700x400

الشرطة الأمريكية: قتيلان و20 جريحا على الأقل جراء إطلاق نار في ميامي

5eacb83542360434a212d2f9

زعيم كوريا الشمالية يأمر بإعدام شخص بسبب 'فلاش ميموري'!

60b34bda42360403374a58a6

بعد انقطاع لما يقارب العام.. مارتن غريفيث يصل إلى صنعاء اليوم

أخبار متعلقة
ن

نتنياهو: ردنا سيكون قويا جدا إذا انتهكت حماس الهدنة

صصصصصصصصصصص

خبير عسكري روسي يكشف عن مصدر صواريخ حماس

اح

المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية: حماس انتصرت على الاحتلال

6093d86b4c59b7108869ae7b

إثيوبيا تعلن إحباط مؤامرة لإفشال الانتخابات القادمة