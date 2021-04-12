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الإثنين، 12-04-2021 05:02 م

مصر تطلب من روسيا التدخل في ملف سد النهضة

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، إنه استعرض مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته مصر، عددًا من الملفات الإقليمية المهمة وعلى رأسها سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف شكري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على هامش الزيارة، أن الجانب الروسي اطلع على آخر ما توصلت إليه المفاوضات مع الجانب الإثيوبي حول ملف السد، والمسار الأفريقي والمشاورات الأخيرة التي عقدت في الكونغو.

ولفت إلى أنه طالب روسيا بالتدخل لما لها من دور مركزي، وعضو فاعل في مجلس الأمن الدولي، ودولة لها إمكانياتها الدبلوماسية وتأثيرها على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن موسكو أعربت عن تفهمها التام لهذه القضية وأهميتها لمصر وضرورة التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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