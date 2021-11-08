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الإثنين، 08-11-2021 12:26 م

مصر .. تعديل الزي الرسمي لمقدمي الخدمات بهيئة الإسعاف

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الوكيل الإخباري-أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بتعديل الزي الرسمي لمقدمي الخدمات الإسعافية بهيئة الإسعاف المصرية.

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وأصدر السيسي، قرارا حمل الرقم 536 لسنة 2021، بشأن تعديل الزي الرسمي لمقدمي الخدمات الإسعافية بهيئة الإسعاف المصرية، ليكون بمواصفات وألوان موضحة.


وحظر القرار على كافة الجهات الخاصة أو الحكومية المصرية، السماح للعاملين لديها بارتداء أي زي آخر، تحت طائلة الملاحقة القانونية، فيما يتعلق بانتحال صفة، موظف حكومي مصري، مقدمي الخدمة الإسعافية بهيئة الإسعاف المصرية.

روسيا اليوم

 

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