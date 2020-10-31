مصر تعزي ذوي ضحايا الزلزال في اليونان وتركيا

الوكيل الاخباري- أعربت مصر، اليوم السبت، عن خالص تعازيها في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة أمس، ما أسفر عن مصرع اشخاص ومصابين في تركيا واليونان.

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وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم السبت: "أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة بالأمس، مما أسفر عن وقوع ضحايا فضلاً عن إصابة المئات في كل من محافظة إزمير التركية وجزيرة ساموس اليونانية، وذلك بجانب وقوع أضرار مادية جسيمة".



وأضافت الوزارة في بيانها "وتتقدّم مصر بتعازيها لذوي الضحايا الأبرياء في اليونان وتركيا، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".



وأعلنت السلطات التركية، يوم أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الضحايا في زلزال إزمير، غربي البلاد إلى 24 ضحية وأكثر من 800 جريح.



وأفادت وكالة إدارة الأزمات والطوارئ التركية في بيان أن "عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد أمس الجمعة ارتفع إلى 24 شخصا وعدد المصابين إلى 804".

المصدر: سبوتنيك



