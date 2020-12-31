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الخميس، 31-12-2020 03:08 م

للحفاظ على وحدة الصف العربي

مصر تعلق على قرب التوصل إلى مصالحة بين الرباعية وقطر

م
العلم المصري


الوكيل الإخباري - علقت وزارة الخارجية المصرية على ما يتردد عن قرب التوصل إلى مصالحة بين دول "الرباعية" وقطر، مؤكدة أن مصر دائما ما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي.

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وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان على أن "مصر تسعى للتوصل إلى المصالحة وبما يعيد اللُحمة داخل البيت العربي ويتيح المجال للتعاون البنّاء وحفظ مصالح كافة الأطراف".


وأكد "أهمية صدق النوايا لإنجاز مصالحة حقيقية تعيد العلاقات العربية إلى خصوصيتها، حيث التضامن والحفاظ على المصالح المشتركة ومراعاة مبادئ الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية ويحافظ على الأمن القومي العربي".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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