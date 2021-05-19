الأربعاء 19-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قرار حكومي بشأن اسعار السكر والزيت

الاحتلال يضع حواجز اسمنتية وسواتر ترابية شمال البيرة

التربية : الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين تحقق نجاحاً لافتاً

بلدية إربد تحيل 3 قضايا بشبهة فساد للمدعي العام

غارات الاحتلال دمرت 3 مساجد في غزة

توضيح من التربية حول تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي في المدارس

استشهاد مواطن فلسطيني شمال قطاع غزة

وزارة الطاقة : بنزين اوكتان 95 متوفر ولدينا احتياطي مدتها شهران

الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إلى فلسطين

رد قاسٍ من القسام للاحتلال لاستشهاد المدنيين

الأربعاء، 19-05-2021 01:44 م

مصر تعلن بدء التنسيق الفوري لتنفيذ مبادرة إعمار غزة

اعمار.jpg


الوكيل الإخباري - أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مبادرة إعمار غزة.

اضافة اعلان

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال أول اجتماع للحكومة بعد إجازة عيد الفطر، بدء التنسيق لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص دعم وإعمار غزة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".


وخلال الاجتماع أعرب مدبولي عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.


وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى دعم وتقدير الحكومة لكل القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا على الدور المهم الذي تقوم به القيادة السياسية على مختلف الأصعدة؛ من أجل احتواء الموقف وإنهاء التصعيد المتبادل حالياً بين الفلسطينيين والمحتلين، وإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية، مشددا على أن هذه القرارات تعطي رسالة قوية تؤكد مساندة الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
د

تونس.. مظاهرات حاشدة تضامنا مع فلسطين

خ

بيلاروس .. وفاة طيارين جراء تحطم طائرة تدريب عسكرية

المانيا

وزير خارجية ألمانيا: حماس صعّدت الأوضاع عمداً

حزب-الله-اللبناني-1

ألمانيا: حظر منظمات مقربة من حزب الله

QJsOZ

شاهد | بايدن يهدد صحفيا بالدعس بعد ان سأله عن القضية الفلسطينية

1-1438367

رسالة مفاجئة من بايدن إلى نتنياهو حول وقف العدوان على غزة

أخبار متعلقة
1-1438367

رسالة مفاجئة من بايدن إلى نتنياهو حول وقف العدوان على غزة

السيسي

السيسي: تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة جراء غارات الاحتلال

مجل

مجلس الأمن يعقد جلسة رابعة حول عدوان الاحتلال

اور

أردوغان: الاحتلال يفتخر بالقتل ولن نبقى صامتين

كون

36 نائبا بالكونغرس يدعون لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

حزب

مسيرة في العاصمة القبرصية دعما لفلسطين