مصر تعلن بدء التنسيق الفوري لتنفيذ مبادرة إعمار غزة

الوكيل الإخباري - أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مبادرة إعمار غزة.

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وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال أول اجتماع للحكومة بعد إجازة عيد الفطر، بدء التنسيق لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص دعم وإعمار غزة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".



وخلال الاجتماع أعرب مدبولي عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.



وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى دعم وتقدير الحكومة لكل القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا على الدور المهم الذي تقوم به القيادة السياسية على مختلف الأصعدة؛ من أجل احتواء الموقف وإنهاء التصعيد المتبادل حالياً بين الفلسطينيين والمحتلين، وإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية، مشددا على أن هذه القرارات تعطي رسالة قوية تؤكد مساندة الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.

سبوتنيك عربي