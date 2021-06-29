مصر تعلن تصنيع أول سلاح من نوعه

الوكيل الإخباري- أعلنت القوات المسلحة المصرية، تصنيع أول سلاح من نوعه في قوات الدفاع الجوي.



وأكدت القوات المسلحة المصرية، تصنيع أول رادار مصري الصنع في الجيش المصري.

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وشهد معرض ايدكس 2018، معرض الصناعات الدفاعية والعسكريةـ عرضا لأول مرة لرادار مصري الصنع، ثنائي الأبعاد، مصمم بالكامل بأيادٍ مصرية 100%، تحت إشراف مراكز بحثية مدنية وعسكرية، وهو في نفس مستوى الرادارات العالمية، وتأتي أهميته من كونه يمثل بوابة مصر لامتلاك تكنولوجيا تصنيع الرادارات، كما يدخلها سوق الأسلحة كمنافس وليس مستهلكا فقط.

المصدر: روسيا اليوم