الثلاثاء 29-06-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد يشارك لجنة الشباب في اللجنة الملكية الحوار والنقاش حول عمل اللجنة

دودين لـ الوكيل: هذه شروط تعديل ساعات حظر التجول

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

انخفاض أسعار الذهب عالميا

هكذا ستكون عطلة عيد الاضحى بالاردن

تطور هام حول حادثة وفاة اردني بعد تلقيه لقاح كورونا

توضيح حول سقوط مواطن اردني مغمى عليه بعد تلقي لقاح كورونا - صورة

انخفاض نسبة فحوصات كورونا الايجابية

الملك يؤكد على أهمية زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتحفيز الصادرات

6 وفيات و497 إصابة بكورونا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 29-06-2021 04:33 م

مصر تعلن تصنيع أول سلاح من نوعه

1955809


الوكيل الإخباري- أعلنت القوات المسلحة المصرية، تصنيع أول سلاح من نوعه في قوات الدفاع الجوي.

وأكدت القوات المسلحة المصرية، تصنيع أول رادار مصري الصنع في الجيش المصري.

اضافة اعلان


وشهد معرض ايدكس 2018، معرض الصناعات الدفاعية والعسكريةـ عرضا لأول مرة لرادار مصري الصنع، ثنائي الأبعاد، مصمم بالكامل بأيادٍ مصرية 100%، تحت إشراف مراكز بحثية مدنية وعسكرية، وهو في نفس مستوى الرادارات العالمية، وتأتي أهميته من كونه يمثل بوابة مصر لامتلاك تكنولوجيا تصنيع الرادارات، كما يدخلها سوق الأسلحة كمنافس وليس مستهلكا فقط.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزير-الكهرباء-العراقي-ماجد-حنتوش-يقدم-استقالته-للكاظمي-scaled (1)

استقالة وزير الكهرباء العراقي بعد انقطاعات مستمرة في الكهرباء

60cb2b0642360454c47cabc4

مصر: السجن لكل من يلوث نهر النيل

60daf40242360464e1691dff

الجيش المصري يستعد لكافة السيناريوهات في الإسكندرية

60dae78b4236042f911aeebd

أمريكا: 53 حالة وفاة بسبب موجة حر

0Y21e93qxIuSspXt9G4QPu045EuKWs7M72icMxsD

الحكم على رئيس جنوب إفريقيا السابق بالسجن

emarat-news_2020-02-16_15-04-20_674486

ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

أخبار متعلقة
جيش-النظام-السوري

بيان صادر عن الجيش السوري حول عدوان اسرائيلي على سوريا

1047832587

الجيش الإيراني يتحدث عن إنجازات عسكرية جديدة وباهرة

7e4dcd4b-686f-4d40-b8da-6b81047816df_16x9_1200x676

مصر تحذر من عدم استقرار جوي الفترة المقبلة

60bf1eda4c59b76b3557c944

مصر: قرار وزاري يمنع غير المطعمين من العمل بالقطاع السياحي

60bdf2224236041ae865f0f9

وزيرة التعاون الدولي المصرية تكشف عن آفاق جديدة للتعاون مع روسيا

60be460c4c59b770321c646c

ايران : سلاحنا يرصد جميع تحركات العدو