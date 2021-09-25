السبت 25-09-2021
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السبت، 25-09-2021 07:50 م

مصر تعلن عن إنجاز كبير في ملف سد النهضة

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الوكيل الإخباري - اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده حققت "إنجازا كبيرا" في ملف سد النهضة الإثيوبي، من خلال طرح القضية للمرة الثانية على مجلس الأمن الدولي.

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وأوضح شكري أن بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة عزز من الإطار التفاوضي بين الأطراف المعنية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، كما عزز المسار التفاوضي المدعوم من قبل المراقبين، وحدد أن ينتهي هذا الأمر في فترة معقولة.


وأضاف في تصريحات صحافية أن مصر متطلعة دائما للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث وينهي أزمة السد.


وشدد على أن قرارات مجلس الأمن وما يصدر عنه لها صفة إلزامية تقتضي بأن تنخرط الدول الثلاث في المفاوضات حت قيادة الاتحاد الإفريقي، وتظهر حسن النية وتصل إلى الاتفاق الذي ينهي هذه الأزمة.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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