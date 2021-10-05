مصر تعلن عن قانون لمعاقبة العمد والمشايخ

الوكيل الاخباري- وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية.

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ونص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولا إلى تكامل الأداء الأمني.

المصدر: روسيا اليوم

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