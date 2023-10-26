مصر تعلن موعد تغيير الساعة

الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم الحكومة المصرية سامح الخشن أنه سيتم اعتبارا من منتصف الليلة العمل بالتوقيت الشتوي في مصر، بتأخير الساعة 60 دقيقة.



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، وينص على أنه "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

اضافة اعلان



ويبدأ فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية من يوم 22 ديسمبر 2023، ويستمر حتى 21 مارس 2024، ويستمر لمدة 89 يومًا.



وكان تم تفعيل التوقيت الصيفي في مصر، منذ يوم الجمعة 28 أبريل 2023 الماضي، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة "إلى الأمام" بموجب هذا التوقيت، ووفقًا للقرار الصادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن.



الهدف من زيادة ساعةٍ للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتًا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيًا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلَّص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.



والجدير بالذكر أن، التوقيت الشتوي هو التوقيت الطبيعي للدنيا، والتوقيت الصيفي من صنع الانسان في حوالي بداية القرن ال 19 بهدف توفير الطاقة باستغلال ساعات النهار، ويمتد تاريخ مصر مع التوقيت الصيفي للخلف منذ أيام المصريين القدماء.

RT