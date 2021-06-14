مصر تعلن موعد عودة العمالة المصرية إلى السعودية

الوكيل الإخباري- أعلن وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، أن العمالة المصرية المتواجدة بمصر حاليا، التي منعت مؤخرا من العودة إلى السعودية، سيتم تجديد إقامتها تلقائيا.

اضافة اعلان



وأوضح سعفان، أنه فيما يخص موعد عودة العمالة المصرية إلى السعودية، فإن غالبية الدول تعمل حاليا على التسريع بعمليات تطعيم مواطنيها، وبالأخص دول الخليج، مؤكدا أن هذه الدول كانت من أوائل الدول التي سارعت بتطعيم كل مواطنيها والمقيمين بها.



