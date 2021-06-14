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10 وفيات و546 إصابة بكورونا اليوم الإثنين

الإثنين، 14-06-2021 03:33 م

مصر تعلن موعد عودة العمالة المصرية إلى السعودية

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، أن العمالة المصرية المتواجدة بمصر حاليا، التي منعت مؤخرا من العودة إلى السعودية، سيتم تجديد إقامتها تلقائيا.

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وأوضح سعفان، أنه فيما يخص موعد عودة العمالة المصرية إلى السعودية، فإن غالبية الدول تعمل حاليا على التسريع بعمليات تطعيم مواطنيها، وبالأخص دول الخليج، مؤكدا أن هذه الدول كانت من أوائل الدول التي سارعت بتطعيم كل مواطنيها والمقيمين بها.

ولفت إلى أن "كل هذا بالتأكيد سيساهم في النهاية في التسريع من عملية عودة العمالة المصرية إلى السعودية وإلى باقي الدول الخليجية في أقرب فرصة".

وأشار إلى أنه خلال الفترة القادمة، من المحتمل أن تكون هناك عودة لفتح خطوط الطيران بين مصر والسعودية من جديد، واحتمالية كبيرة أيضا لعودة العمالة خلال الأسابيع القادمة.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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