الأحد 11-04-2021
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الأحد، 11-04-2021 02:32 م

مصر تعلن نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطاري سوهاج

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الوكيل الاخباري - أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطارين بمنطقة سوهاج بالصعيد.

وقالت النيابة في بيان لها أن التحقيقات كشفت عن توقف "القطار المميز" قبل مزلقان "السنوسي" الكائن ما بين محطتي سكة حديد "المراغة"، و"طهطا" لعدة دقائق، ثم تحرك متجاوزا المزلقان، وتوقف مرة أخرى حتى قدوم "القطار الإسباني" من محطة سكة حديد سوهاج، واصطدم بالقطار المتوقف، ما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة عشرين شخصا، وإصابة مائة وتسعة وتسعين . 

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وأكدت التحقيقات ترك رئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط مقر عمله وقت وقوع الحادث، بالرغم من مسؤولية هذا القسم عن مراقبة حركة القطارات بموقع التصادم.

 

المصدر - روسيا اليوم 

 




 

 


 

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