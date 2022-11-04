الجمعة 04-11-2022
الوكيل الاخباري

الصحة : هذه اسباب وفيات معظم الأردنيين

مجلس محافظة الزرقاء ينفذ مشاريع بقيمة 11 مليون دينار

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير صحة عربي : وباء الكوليرا تفشى

أردني يحصد جائزة أفضل شخصية مؤثرة في العمل التطوعي لعام 2022

تويتر تسرح عددا كبيرا من موظفيها

زلزال بقوة ست درجات يضرب السلفادور

الأمن يحذر الأردنيين من المسير في مواكب تزامنا مع انتهاء المباريات

السفير أبو الفول يقدم أوراق اعتماده للرئيس النمساوي

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في نابلس

الجمعة، 04-11-2022 01:55 م

مصر تعلن نجاحها في التخلص من مرض مدمر

مصر ٣


الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، عن إنجاز جديد في مجال الصحة، تحققه مصر وهو إعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من مرض الحصبة، والحصبة الألمانية.

اضافة اعلان


وأشار عبد الغفار إلى أنه بعد المراجعة التفصيلية، أعلنت اللجنة نجاح مصر في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، كما تحقق المجلس الإقليمي من القضاء على ذلك المرض في البلاد في الفترة 2018 لـ 2021.


ويعد مرض الحصبة (Measles) هو مرض فيروسي، ويعتبر أكثر الأمراض المعدية انتشارا. في بعض الحالات، قد تكون مضاعفات المرض صعبة وحتى مهددة للحياة.

 

يجب أن تكون هناك نسبة تطعيم عالية جدا في المجتمع من أجل منع انتشار الحصبة. قد يؤدي الانخفاض في نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بين السكان إلى تفشي المرض.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

وزير صحة عربي : وباء الكوليرا تفشى

زززز

زلزال بقوة ست درجات يضرب السلفادور

غ

وفاة أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين

اغ

فاو: انخفاض أسعار اللحوم والألبان والزيوت والسكر

طيارة٢

دولة عربية وحيدة ضمن أفضل وجهات السفر حول العالم لعام 2023

علم تركيا

حالة من الذعر .. زلزال يضرب غرب تركيا اليوم

أخبار متعلقة
طيارة٢

دولة عربية وحيدة ضمن أفضل وجهات السفر حول العالم لعام 2023

حح

رئيس الوزراء البريطاني سيحضر مؤتمر المناخ في مصر

منظمة الصحة العالمية جديد

منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار وباء الكوليرا في لبنان

ت

وفاة فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

63566dfc4236047d3f222986

مصرع وإصابة 10 عمال مصريين في حادث مروع

لبنان 3

أكثر من 500 إصابة و6 وفيات بالكوليرا في لبنان