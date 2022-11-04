مصر تعلن نجاحها في التخلص من مرض مدمر

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، عن إنجاز جديد في مجال الصحة، تحققه مصر وهو إعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من مرض الحصبة، والحصبة الألمانية.

اضافة اعلان



وأشار عبد الغفار إلى أنه بعد المراجعة التفصيلية، أعلنت اللجنة نجاح مصر في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، كما تحقق المجلس الإقليمي من القضاء على ذلك المرض في البلاد في الفترة 2018 لـ 2021.



ويعد مرض الحصبة (Measles) هو مرض فيروسي، ويعتبر أكثر الأمراض المعدية انتشارا. في بعض الحالات، قد تكون مضاعفات المرض صعبة وحتى مهددة للحياة.

يجب أن تكون هناك نسبة تطعيم عالية جدا في المجتمع من أجل منع انتشار الحصبة. قد يؤدي الانخفاض في نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بين السكان إلى تفشي المرض.

روسيا اليوم



