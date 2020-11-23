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الإثنين، 23-11-2020 12:56 م

قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية

مصر تعيد الجنسية لـ12 مواطنا بعد سحبها

مصر
العلم المصري


الوكيل الإخباري -أصدر وزير الداخلية المصري قرارا برد الجنسية المصرية لـ12 مواطنا.

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ونشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الداخلية بشأن التجنس بالجنسية الأجنبية.


وتناول العدد، "قرار رقم 1712 لسنة 2020، بأن يؤذن لكل من الـ22 مواطنا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية".


ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.


وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يُصدر من وزير الداخلية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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