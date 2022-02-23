الأربعاء 23-02-2022
الوكيل الاخباري

وفاة بحادث تدهور مركبة على طريق إربد - المفرق

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الخليل

انقطاع التيار الكهربائي الإثنين القادم - مناطق

التربية تدعو استكمال وثائق التعيين - تفاصيل

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أوكرانيا تستمر باستهداف جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بأسلحة محظورة

الطاقة النيابية تناقش رد الحكومة على توصياتها بشأن تعرفة الكهرباء الجديدة

أجواء دافئة في المملكة اليوم

رومانيا : مستعدون لاستقبال أكثر من 500 ألف لاجئ أوكراني

العقبة الخاصة تمهل المحال التجارية 14 يوماً لتصويب أوضاعها

الأربعاء، 23-02-2022 07:24 ص

مصر.. تغير مفاجئ في لون مياه النيل والسلطات توضح

نيل


الوكيل الإخباري - آثار تغير لون مياه نهر النيل في مصر، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في البلاد، أمس الثلاثاء، وظهور عكارة، ذعرا لدى المواطنين.

اضافة اعلان


وفي هذا الإطار، قال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، خلال اجتماع لمتابعة إجراءات الوزارة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظات بني سويف والمنيا وجنوب سيناء والبحر الأحمر، قال إن عكارة المياه تؤكد على أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، وذلك بعد موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية.


وأوضح أن مياه السيول تكون محملة بالرمال الناعمة، التي تجرفها عند سقوطها على قمم الجبال، وأثناء انحدارها في مخرات السيول، التي تنتهي عند نهر النيل.
وأشار إلى أن هذه العكارة ليس لها تأثير سلبي على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، موضحا أن آثارها ستختفي من نهر النيل خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.


وثمن الوزير المصري الدور الهام الذي قامت به "أعمال الحماية" بمحافظة بني سويف لحماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول، وتقليل الآثار الضارة لموجة الأمطار الغزيرة، وما تبعها من سيول على المواطنين والمنشآت والبنية التحتية بقرية سنور.


وتعد كميات الأمطار الحالية المتساقطة الأكبر خلال 300 عام، ووصلت إلى حوالي 51 مليون متر مكعب من المياه، وتمثل طاقة تدميرية ضخمة عبارة عن 51 مليون طن من المياه بفارق مناسيب يصل إلى 10 أمتار، حيث جرى تجميع المياه في البحيرات الصناعية التي تم إنشاؤها لحماية محافظة بني سويف، وإمرار المياه الزائدة إلى نهر النيل عبر القناة الصناعية لوادي سيل سنور، دون أية خسائر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اوك

كندا تسلم أوكرانيا دفعة ثانية من الأسلحة الفتاكة

مصر النيل

مصر .. موجة جديدة من عدم الاستقرار الجوي

ط

تحطم مروحيتين بالقرب من منتجع تزلج أمريكي

اوك

أوكرانيا تستمر باستهداف جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بأسلحة محظورة

مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي يغلق ملف تعويضات العراق للكويت

10202122215659737846255

رومانيا : مستعدون لاستقبال أكثر من 500 ألف لاجئ أوكراني

أخبار متعلقة
حالة-الطقس-اليوم-الأربعاء-1638917469-0

مصر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من يوم الأربعاء

صور-علم-مصر-17

مصر: إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة خرق لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015

640

مصر.. مقتل ضابط و9 مسلحين في تبادل لإطلاق النار

شرم الشيخ

مصر.. إغلاق ميناء شرم الشيخ بسبب الأحوال الجوية

2021_7_24_22_26_57_893

مصر.. المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف سبب كثرة الهزات الأرضية

1041893134_0_30_2464_1416_1920x0_80_0_0_b46f07ecbea4d789f2f4325d043b37c0

وزير الخارجية المصري: لا حلول عسكرية للقضية الليبية