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الأربعاء، 23-06-2021 08:44 م

مصر.. تفاصيل جديدة حول ' حادث قطار الإسكندرية '

النيابة


الوكيل الإخباري - كشفت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية الكلية في مصر تفاصيل جديدة عن حادث قطار محطة مصر فى الإسكندرية، حيث اصطدم جرار بالعربة الخلفية لقطار الإسكندرية - القاهرة رقم 12.

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وخلال التحقيقات، قال مساعد السائق إنه أخطأ، حيث اصطدمت ساقه بالخطأ فى ذراع السرعات، فزادت سرعة الجرار فجأة، ومن ثم فقد السيطرة على الجرار فاصطدم بالقطار المتجه للقاهرة من الإسكندرية.


وقررت النيابة حبس كل من السائق ومساعد السائق والملاحظ 4 أيام على ذمة التحقيق.


وعقب الحادث أمس، عاين فريق من جهات التحقيق، موقع تصادم جرار قطار بالعربة الخلفية لقطار القاهرة الإسكندرية لرفع آثار الحادث، والذى أدى إلى عدد من الإصابات.


وانتقل عدد من أفراد التحقيق لموقع الحادث لسؤال شهود العيان حول الواقعة، ورفع آثار الحادث للوقوف على الأسباب الفعلية للحادث، وقررت النيابة تشكل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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