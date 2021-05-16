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الأحد، 16-05-2021 03:42 م

مصر تفتح معبر رفح قبل الموعد لاستقبال مصابي غزة

رفح


الوكيل الإخباري - قال مصدران على الحدود بين مصر وقطاع غزة ، اليوم الأحد إن السلطات المصرية فتحت معبر رفح قبل موعده المقرر بيوم للسماح بمرور الطلاب ومن يحتاجون لرعاية طبية والحالات الإنسانية.

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وأغلق المعبر خلال عطلة عيد الفطر وكان من المقرر أن يفتح يوم غد الاثنين.
وذكر مصدر طبي أن مصر أرسلت حتى الآن 16 سيارة إسعاف إلى غزة لنقل المصابين من قصف الاحتلال لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية.


وأضاف المصدر أن حافلة تقل 95 شخصا وصلت بالفعل من غزة صباح اليوم الأحد.
وقال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا اليوم الأحد في القطاع، من بينهم 13 طفلا.


وأعلن الاحتلال عن سقوط عشرة قتلى لديها، من بينهم طفلان.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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