مصر تكشف طريقة استخدام الأقمار الصناعية لمراقبة سد النهضة

الوكيل الإخباري - كشف مسؤول في قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري المصرية عمرو فوزي، عن تفاصيل استخدام تطبيقات صور الأقمار الصناعية الرادارية لمراقبة الإزاحة الأرضية في سد النهضة.

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وقال فوزي، خلال حوار مفتوح حول إدارة الموارد المائية والري في مصر بحضور رؤساء التحرير والإعلاميين والصحفيين بالقناطر، إن هناك دراسات من لجنة الخبراء الدوليين، مائية وبيئية وعلى أمان السد، موضحًا أنه من المفترض توافر بيانات حول الوضع الإنشائي وتطوراته ويكون فيه تحديث للوضع الإنشائي.



وأشار المسؤول في قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري إلى أنَّ هناك أوقات كثيرة لا يتوفر فيها بيانات حول سد إثيوبيا، مضيفا "نحن لا نقف مكتوفي الأيدي لأن سلامة السد تهمنا، وعنينا على هناك، وليس فقط سد النهضة ولكن كل المشروعات في حوض النيل وداخل مصر".



وتابع أن هناك أجهزة في السدود تقيس التغيرات الموجودة في منطقة سد إثيوبيا، لافتا إلى أن الصور الرادارية تحتاج إلى أكثر من تخصص ويتمّ استخدامها في متابعة السد ومنشآت داخل السد وخارج مصر، موضحا أن هناك أبحاث أجريت على تربة منطقة السد وتأكّدت أن هناك مشكلات موجودة بها.

روسيا اليوم