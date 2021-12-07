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الثلاثاء، 07-12-2021 04:22 م

مصر تكشف عن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمتحور أوميكرون

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الوكيل الإخباري-كشف القائم بأعمال وزير الصحة في مصر خالد عبد الغفار أن معظم الإصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" هي بين الفئات الأقل في معدل التطعيم.

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وأضاف عبد الغفار أن الباحثين في جنوب إفريقيا وحول العالم، يجرون دراسات لفهم العديد من جوانب "أوميكرون"، وسيواصلون مشاركة نتائج هذه الدراسات فور توافرها، مشددا على أن تلقي اللقاحات سيظل ضرورة للتصدي لهذا المتحور، والحد من الآثار السلبية له، كما تعمل مصر على تطبيق كل توصيات منظمة الصحة العالمية، فيما يخص مواجهة المتحور الجديد ومنع انتشاره.


وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية ما زالت تؤكد حتى الآن إمكانية اكتشاف الإصابة بهذا المتحور الجديد باستخدام تقنية الـPCR المعتادة.


وفيما يتعلق بالموقف الوبائي محليا، عرض خالد عبد الغفار خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه جرى حتى الآن، توريد نحو 98.4 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات، سواء تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي، وبلغ إجمالي الجرعات التي جرى استخدامها للتطعيم محلياً، نحو 48 مليون جرعة، أولى وثانية، كما تتوافر 51 مليون جرعة جاهزة للاستخدام.


وفيما يتعلق بموقف التطعيم للفئات العمرية الأقل من سن 18 عاماً، أوضح الوزير أنه سجل نحو 513 ألف شخص، تلقى التطعيم منهم حوالي 261.5 ألف شخص، لافتا إلى أن الدولة مستمرة في توفير كل سبل التنظيم والدعم لعملية توفير اللقاحات وتقديمها، وكذا التوسع في أماكن توفير اللقاح، والتي تضمنت القوافل الطبية ضمن حملة "معا نطمئن"، التي نجحت حتى الآن في تطعيم نحو 1.5 مليون مواطن.

 

روسيا اليوم

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