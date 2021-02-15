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الإثنين، 15-02-2021 04:16 م

لا اتفاقات ملزمة حتى الآن

مصر تكشف عن تحدٍ جديد بجانب سد النهضة

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منظر عام لسد النهضة


الوكيل الإخباري - كشف وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، عن الموقف المائي للبلاد وخطة الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وعلى رأسها سد النهضة الإثيوبي.

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وأكد الوزير أن: "سد النهضة من أهم التحديات التي تواجه البلاد، في ظل اعتمادنا بنسبة 97 في المائة على مياه نهر النيل"، وتابع: "لم نصل حتى الآن إلى اتفاقات ملزمة بشأن ملء السد والتخزين".


وتابع: "نواجه تحد ثان، يتعلق بالتغييرات المناخية، في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما شاهدناه من كميات مطر وسيول وجفاف، وكلها أحداث متطرفة جدا"، لافتا إلى أن "هناك تغييرا في توزيع المطر، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، ما يتطلب إعادة توطين المواطنين وتغيير أنشطتهم".


وأضاف: "من التحديات، الزيادة السكانية، ونقص الموارد المائية، حيث نحتاج 114 مليار متر مكعب سنويا، ومتاح لدينا 60 مليار متر، ونعيد استخدام 20 مليار متر مكعب".


وقال الوزير: "جمعنا التحديات، وأعددنا استراتيجية لترشيد وتحسين استخدام المياه، بـ900 مليار جنيه حتى 2037، تتضمن مشروعات ري حديث وتبطين ترع وحماية من السيول وحماية شواطئ وغيرها من المشروعات".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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